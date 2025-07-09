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Второй сезон сериала "Уэнсдей" выйдет в двух частях этим летом

Netflix обнародовал трейлер второго сезона сериала "Уэнсдей", передает RegioNews.

Новый сезон разделят на две части: первая часть выйдет 6 августа, вторая – 3 сентября. Работа над вторым сезоном была одним из ключевых приоритетов для платформы.

В продолжении сериала снова появятся любимые актеры – Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гузман, Исаак Ордоньес, Луянда Унати Льюис-Няво, Эмма Майерс, Джой Сандей и другие. Их персонажи продолжат развиваться в новых сюжетных линиях.

В новом трейлере показано, как Уэнсдей проходит контроль в аэропорту. Ее проверяют тщательно: пришлось выложить из карманов электрошокер, кастет, перечный баллончик, ножи, боевую булаву и нунчаки. Неожиданно больше всего подозрений вызвал солнцезащитный крем, который Рич пытался пронести с собой. Эта деталь добавляет легкий юмор в сюжет.

Новый сезон обещает сохранить атмосферу загадочности и остросюжетности, что и сделало "Уэнсдей" одним из самых популярных проектов Netflix в мире. Ждем премьеры и новых приключений главной героини.

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