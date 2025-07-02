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02 июля 2025, 18:53

В МОН могут отменить военную подготовку для студентов: что планируется

02 июля 2025, 18:53
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Фото из открытых источников
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В МОН рассматривают возможность отмены обязательной базовой военной подготовки для студентов. В то же время хотят ввести другой курс

Об этом сообщает ZN.UA, передает RegioNews.

Заместитель Министра образования Украины Михаил Винницкий отметил, что в ведомстве не считают целесообразным принуждать всех студентов проходить базовую военную подготовку. Он отметил, что когда около 120 тысяч студентов второго курса будут проходить такой курс в обязательном порядке, будет риск взяток.

Винницкий отметил, что в парламенте уже зарегистрировали законопроект, предлагающий отменить обязательную военную подготовку для студентов. В то же время предлагают ввести другой курс, а именно - "Основы национального сопротивления".

Детали пока не сообщают. Однако замминистра образования пояснил, что не сомневается в том, что продолжительность теоретической части в новом курсе не изменится, но "остальные должны существенно измениться и будут изменены до ближайшего времени".

Напомним, с 1 сентября в Украине студенты высших учебных заведений должны будут проходить базовую военную подготовку. В курс входит теория, практика и стрельба. После успешного завершения курса студенты будут приносить военную присягу и получать статус военнообязанных. Призыв на срочную службу для них откладывается до 25 лет или они могут пойти служить добровольно.

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