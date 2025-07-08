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Представление в Международный реестр убытков заявок о разрушенном или поврежденном на ТОТ имуществе означает только фиксацию убытков

Об этом сообщает RegioNews.

Реальные выплаты могут стартовать еще не скоро, поскольку пока еще не сформированы ни Компенсационная комиссия, которая будет определять размеры таких компенсаций, ни Компенсационный фонд, из которого такие выплаты будут осуществляться.

Компенсации за разрушенное жилье, расположенное на временно оккупированных территориях, не должны быть декларацией – это должно быть действие. Все, что нужно сейчас – запустить уже принятую программу есть Восстановление на ТОТ. Потому что ждать международных выплат, возможно, придется годами, считает Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк .

Когда могут появиться реальные выплаты

По словам Шуляка, налаживание реальных выплат из международного фонда может затянуться на годы. И вот почему:

Международное право работает медленно; В настоящее время работает только Международный реестр убытков — он фиксирует заявки, но не предусматривает выплат; Сами выплаты невозможны без:

запуска Компенсационной комиссии, определяющей механизмы подсчета;

создание Компенсационного фонда, откуда будут производиться выплаты.

К тому моменту фиксация ущерба не означает компенсации, а лишь создает юридическую предпосылку для нее.

"Международное право, согласно которому и должен происходить столь сложный, но необходимый процесс – довольно медленное. Сначала должны запустить Международный реестр убытков, задачей которого является именно фиксация убытков, а не выплаты за них. Среди прочего, аналогичную функцию выполняет и наш РПЗМ, куда граждане представляют информационные сообщения о повреждениях и разрушении жилья. То есть, Международный реестр создали, но добавили туда еще далеко не все запланированные категории. Таким образом, прием заявлений только на начальной стадии. А дальше будут еще два процесса, от которых будут зависеть выплаты", - отметила Шуляк.

Она пояснила, что следующим этапом станет запуск Компенсационной комиссии, которая будет разрабатывать необходимые алгоритмы по подсчету компенсаций по всем категориям. А финальным этапом, после которого начнутся первые выплаты, станет создание Компенсационного фонда, из которого они и будут происходить.

"То есть без финансирования, какое бы количество заявлений не было зарегистрировано в Международном реестре убытков, выплаты, в том числе за жилье на ТОТ, не начнутся.

Где искать реальную компенсацию, если твое жилье — на ВТО

Более реальной возможностью получить компенсацию за жилье на ВТО является участие в государственной программе является Восстановление. Закон по этому поводу вступил в силу еще в 2023 году, однако правительство до сих пор не приняло соответствующее решение, то есть Закон имплементирован не полностью, - пояснила Шуляк.

По ее словам, этого решения от правительства ожидают уже больше года, поскольку на законодательном уровне такая возможность существует еще с момента, когда было принято базовое законодательство относительно программы есть Восстановление, то есть еще в 2023 году. Именно оно дает возможность получить компенсацию за разрушенное и поврежденное жилье, расположенное в том числе на временно оккупированных территориях.

"Правительству нужно как можно быстрее имплементировать эту опцию. Мы настаиваем на этом уже больше года, с момента проведения публичных консультаций, посвященных усовершенствованию программы.

Смогут ли переселенцы из ТОТ получить компенсацию и по программе есть Восстановление, и по заявлению в Международный реестр убытков

Парламентария добавила, что после расширения программы есть Восстановление на ТОТ, владельцы жилья, расположенного там, смогут подавать заявки и на украинскую компенсацию, и в Международный реестр убытков.

Шуляк объяснила, что сейчас в форме RD4U нужно обязательно указать, получали ли уже компенсацию и сколько именно. Поэтому не исключено, что при начислении выплат по RD4U эта сумма будет вычтена. То есть эта компенсация будет дополняющей, а не еще одной равноценной. Правила по этому поводу позже будет формировать Компенсационная комиссия в Гааге.

"То есть такой вариант возможен. Это не альтернатива есть Восстановлению, а дополнительный ресурс, особенно если "есть Восстановление" покрыло не всю стоимость. Но есть нюансы по праву собственности – после получения компенсации за есть Восстановление право на имущество должно быть прекращено. Если компенсация неполная, это может повлиять на возможность заявиться в RD4U", – отметила Шуляк.

Можно ли дважды получить компенсацию естьВосстановление

Парламентария также опровергла информацию, которая недавно распространялась в СМИ, о том, что получить компенсацию есть Восстановление можно дважды. Единственная возможность для этого – если ваш дом или квартира дважды пострадали от последствий российской вооруженной агрессии и соответствующая комиссия это подтвердила.

"Но можно дважды подавать заявки. К примеру, если ваша первая заявка была отклонена или вы хотите подать новую. Или, если изменились обстоятельства вашей заявки и тому подобное", - резюмировала Елена Шуляк.