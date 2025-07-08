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08 липня 2025, 20:25

Компенсація за житло на ТОТ: єВідновлення – реальний механізм, RD4U – перспектива на роки. У чому проблема з першим

08 липня 2025, 20:25
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Подання до Міжнародного реєстру збитків заявок про зруйноване або пошкоджене на ТОТ майно означає лише фіксацію збитків

Про це повідомляє RegioNews.

Реальні виплати можуть стартувати ще не скоро, оскільки наразі ще не сформовані ні Компенсаційна комісія, яка буде визначати розміри таких компенсацій, ні Компенсаційний фонд, з якого такі виплати будуть здійснюватись.

Компенсації за зруйноване житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях, не мають бути декларацією - це має бути дія. Усе, що потрібно зараз - запустити вже ухвалену програму єВідновлення на ТОТ. Бо чекати міжнародних виплат можливо доведеться роками, вважає Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Коли можуть з'явитися реальні виплати

За словами Шуляк, налагодження реальних виплат з міжнародного фонду може затягнутися на роки. І ось чому:

  1. Міжнародне право працює повільно;
  2. Наразі функціонує лише Міжнародний реєстр збитків — він фіксує заявки, але не передбачає виплат;
  3. Самі виплати неможливі без:
  • запуску Компенсаційної комісії, яка визначатиме механізми підрахунку;
  • створення Компенсаційного фонду, звідки здійснюватимуться виплати.

До того моменту фіксація збитків не означає компенсації, а лише створює юридичну передумову для неї.

"Міжнародне право, згідно з яким і має відбуватися такий складний, але необхідний процес – досить повільне. Спочатку мають запустити Міжнародний реєстр збитків, завданням якого є саме фіксація збитків, а не виплати за них. Серед іншого, аналогічну функцію виконує і наш РПЗМ, куди громадяни подають інформаційні повідомлення про пошкодження та руйнування житла. Тобто Міжнародний реєстр створили, але додали туди ще далеко не всі заплановані категорії. Таким чином, прийом заяв лише на початковій стадії. А далі буде ще два процеси, від яких залежатимуть виплати", - зауважила Шуляк.

Вона пояснила, що наступним етапом стане запуск Компенсаційної комісії, яка буде розробляти необхідні алгоритми для підрахунку компенсацій по всіх категоріях. А фінальним етапом, після якого почнуться перші виплати, стане створення Компенсаційного фонду, з якого вони і відбуватимуться.

"Тобто без фінансування, яку б кількість заяв не було зареєстровано в Міжнародному реєстру збитків, виплати, в тому числі за житло на ТОТ, не почнуться. У цьому випадку вони можуть початися не раніше ніж за кілька років у найкращому випадку", - наголосила Шуляк.

Де шукати реальну компенсацію, якщо твоє житло — на ТОТ

Більш реальною можливістю отримати компенсацію за житло на ТОТ є участь у державній програмі єВідновлення. Закон щодо цього набрав чинності ще у 2023 році, однак уряд і досі не ухвалив відповідне рішення, тобто Закон імплементовано не повністю, - пояснила Шуляк.

За її словами, на це рішення від уряду очікують вже більше року, оскільки на законодавчому рівні така можливість існує ще з моменту, коли було ухвалено базове законодавство щодо програми єВідновлення, тобто ще у 2023 році. Саме воно дає можливість отримати компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло, яке розташоване в тому числі на тимчасово окупованих територіях.

"Уряду потрібно якнайшвидше імплементувати цю опцію. Ми наполягаємо на цьому вже більше року, з моменту проведення публічних консультацій, присвячених удосконаленню програми. Тоді розширення програми на ТОТ був найпоширенішим запитом від учасників", - зауважила Олена Шуляк.

Чи зможуть переселенці з ТОТ отримати компенсацію і за програмою єВідновлення, і по заяві до Міжнародного реєстру збитків

Парламентарка додала, що після розширення програми єВідновлення на ТОТ, власники житла, розташованого там, зможуть подавати заявки і на українську компенсацію, і в Міжнародний реєстр збитків. Але, акцентувала вона, це не означає, що отримати компенсації вдаться і там, і там.

Шуляк пояснила, що зараз у формі RD4U потрібно обовʼязково вказати, чи вже отримували компенсацію і скільки саме. Тому не виключено, що при нарахуванні виплат з RD4U ця сума буде вирахувана. Тобто ця компенсація буде доповнююча, а не ще одна рівноцінна. Правила щодо цього пізніше буде формувати Компенсаційна комісія в Гаазі.

"Тобто такий варіант можливий. Це не альтернатива єВідновленню, а додатковий ресурс, особливо якщо "єВідновлення" покрило не всю вартість Але є нюанси з права власності — після отримання компенсації за єВідновлення право на майно має бути припинено. Якщо компенсація неповна, це може вплинути на можливість заявитися до RD4U", - зазначила Шуляк.

Чи можна двічі отримати компенсацію єВідновлення

Парламентарка також спростувала інформацію, яка нещодавно ширилася ЗМІ, про те, що отримати компенсацію єВідновлення можна двічі. Єдина можливість можливість для цього — якщо ваш будинок або квартира двічі постраждали від наслідків російської збройної агресії й відповідна комісія це підтвердила.

"Але можна двічі подавати заявки. Наприклад, якщо ваша перша заявка була відхилена або ви хочете подати нову. Або якщо змінилися обставини вашої заявки тощо", - резюмувала Олена Шуляк.

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