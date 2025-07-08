Уроки для системного восстановления: в Раде говорят о необходимости анализа пилота по восстановлению общин

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Более 11 млрд грн государство уже потратило на пилотное восстановление шести разрушенных населенных пунктов. Но до сих пор нет ответа на вопрос: сработала ли эта модель и если нет, что именно пошло не так? Нет ни одного системного анализа — по данным Transparency International, только один объект более 300 завершен. Отсутствие данных о результатах ставит под сомнение саму идею масштабирования пилота.

Именно поэтому так важен детальный анализ результатов пилота, отметила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, передает RegioNews.

Проект, охвативший шесть населенных пунктов – Бородянку, Мощун, Тростянец, Ягодное, Посад-Покровское и Циркуны – должен стать моделью для будущего комплексного восстановления разрушенных городов и сел. Однако, как признает Шуляк, сегодня нет реальных цифр, позволяющих объективно оценить эффективность этих мер.

"Мы до сих пор не понимаем, стал ли этот эксперимент успешным. Нужно изучить, что не вышло и почему. Иначе мы потащим эти ошибки в следующие проекты", - отметила Елена Шуляк.

По ее словам, только на старте в августе 2023 года на проект выделили 3,35 млрд. грн.

Один из шести пилотных населенных пунктов – Циркуны на Харьковщине – пришлось вывести из проекта в ноябре прошлого года. Причина – критический уровень заминирования.

"Недостаточное внимание к этому фактору еще на этапе планирования разрушило весь проект. На таких территориях невозможно жить", - пояснила Шуляк.

Это, отметила нардепка, свидетельствует о необходимости разработки четких критериев, по которым государство должно принимать решение о восстановлении разрушенных городов. Среди таких критериев не только степень разрушений, но и уровень безопасности, заминированности, географическое положение, экономическая целесообразность, стратегическое значение, наличие ресурсов и демографический состав населения. Без системного подхода, считает Шуляк, невозможно обеспечить эффективное восстановление.

Парламентарий отметила, что обобщения и исследования результатов экспериментального проекта пока нет. В сентябре 2024 года аналитики Transparency International сообщили , что за год реализации проекта удалось восстановить лишь один объект из более 300 запланированных – менее 0,5% общего объема. А в марте 2025 стало известно, что в селе Посад-Покровское Херсонской области, несмотря на вхождение в проект, ни один дом не был полностью восстановлен.

Это вызывает беспокойство, учитывая, что восстановление таких населенных пунктов имеет не только гуманитарное и стратегическое значение для возвращения населения. Дело в том, что без исследования результатов государство не сможет охватить восстановлением все разрушенные войной общины. Именно поэтому важно зафиксировать, какие ошибки были допущены при реализации экспериментального проекта.

Как отметила Елена Шуляк, на уровне законодательства – согласно законопроекту "Об основных принципах восстановления", решение о комплексном восстановлении разрушенных войной городов и городков, включая города-братские могилы типа Бахмута, предлагается принимать ввиду таких критериев как:

Степень разрушений (масштаб разрушения критической инфраструктуры, жилых домов, коммунальных заведений); уровень (площадь) загрязнения/заминирования территорий

Уровень ситуации безопасности

Географическое расположение, близость к границе, срок оккупации территории и т.п.

Стратегическое значение населенного пункта

Экономическая целесообразность восстановления/строительства населённого пункта

Наличие ресурсов: природные ресурсы, инвестиционный потенциал, человеческий ресурс (активность и мотивированность общества и т.д.)

Количество и демографический состав населения общины (первые возвращаются пенсионеры, потом родители с детьми; следует определить количество пострадавших людей и тех, кто готов вернуться в общины).

Напомним, Украина потеряла около 40% трудоспособного населения.