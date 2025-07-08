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08 июля 2025, 14:37

Преступления против человечности: более 400 случаев торговли людьми с начала войны

08 июля 2025, 14:37
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фото: полиция Ровенской области
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Несмотря на войну, Украина продолжает бороться с одним из самых жестоких преступлений – торговлей людьми

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

С начала полномасштабного вторжения в Украину резко возросло количество разоблаченных случаев торговли людьми.

Правоохранители обнаружили и сообщили о подозрении 242 лицам, которые могут быть причастны к торговле людьми. Среди них – члены организованных преступных группировок. В рамках расследований в суд уже направлены обвинительные акты в отношении 18 таких групп, которые, по данным полиции, действовали системно и координированно.

В ходе следственных действий установлено 365 пострадавших от преступных схем. Среди жертв – 167 женщин, 152 мужчины и 46 детей. Эти данные свидетельствуют о масштабной угрозе, которая не исчезает даже во время войны. Люди попадают в сети эксплуатации, обмана и насилия, что является грубым нарушением их прав и человеческого достоинства.

Если вы стали свидетелем или жертвой торговли людьми, обращайтесь за помощью по телефонам: 112 или 102, а также на горячие линии 1547 (противодействие торговли людьми) и 527 (Национальная горячая линия по этим вопросам).

Ранее сообщалось, что в Харькове женщина получила 8 лет за попытку продать новорожденную дочь.

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торговля людьми преступление жертва полиция насилие Украина война
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