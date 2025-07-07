Зеленский ищет замену Маркаровой: кто станет послом в США

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом замену украинского посла в Вашингтоне, должность которого сейчас занимает Оксана Маркарова

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает RegioNews.

По информации издания, среди кандидатов на должность называли:

Премьер-министра Дениса Шмыгаля,

Вице-премьер Ольгу Стефанишину,

Министра обороны Рустема Умерова,

Министра энергетики Германа Галущенко.

Однако нардеп Ярослав Железняк заявил, что Шмигаль отказался от должности посла в США, а информацию о кандидатах назвал "уткой". По его словам, вероятными претендентами являются:

Министр культуры Николай Точицкий (главный кандидат),

Чрезвычайный и Полномочный Посол Игорь Жовква (маловероятно),

Министр обороны Рустем Умеров (очень маловероятно).

Ранее "РБК-Украина" писало, что Маркарову могут уволить из-за проблем в отношениях с новой администрацией США.

В частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон публично призвал президента Зеленского "немедленно" уволить посолку, обвинив ее в организации его визита на оборонный завод в Пенсильвании во время избирательной кампании.

Возмущение республиканцев вызвало то, что вместе с Зеленским в поездке принимали участие три демократа, двое из которых баллотировались на переизбрание. Джонсон назвал этот визит "недальновидным и намеренно политизированным".

Напомним, ранее народная депутат Марьяна Безугла сообщила о возможных кадровых ротациях в секторе обороны.

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