Зеленский ищет замену Маркаровой: кто станет послом в США
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом замену украинского посла в Вашингтоне, должность которого сейчас занимает Оксана Маркарова
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает RegioNews.
По информации издания, среди кандидатов на должность называли:
- Премьер-министра Дениса Шмыгаля,
- Вице-премьер Ольгу Стефанишину,
- Министра обороны Рустема Умерова,
- Министра энергетики Германа Галущенко.
Однако нардеп Ярослав Железняк заявил, что Шмигаль отказался от должности посла в США, а информацию о кандидатах назвал "уткой". По его словам, вероятными претендентами являются:
- Министр культуры Николай Точицкий (главный кандидат),
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Игорь Жовква (маловероятно),
- Министр обороны Рустем Умеров (очень маловероятно).
Ранее "РБК-Украина" писало, что Маркарову могут уволить из-за проблем в отношениях с новой администрацией США.
В частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон публично призвал президента Зеленского "немедленно" уволить посолку, обвинив ее в организации его визита на оборонный завод в Пенсильвании во время избирательной кампании.
Возмущение республиканцев вызвало то, что вместе с Зеленским в поездке принимали участие три демократа, двое из которых баллотировались на переизбрание. Джонсон назвал этот визит "недальновидным и намеренно политизированным".
Напомним, ранее народная депутат Марьяна Безугла сообщила о возможных кадровых ротациях в секторе обороны.
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