Украинские предприниматели ждут изменений в налоговом законодательстве: подробности

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19 июня в Киеве состоялся круглый стол, организованный Комитетом Верховной Рады по экономическому развитию. В мероприятии приняли участие депутаты, чиновники, бизнесмены и эксперты, обсуждавшие преимущества и недостатки различных систем налогообложения в Украине

Об этом сообщает RegioNews.

Так, замминистра экономики Андрей Телюпа сообщил, что в мае 2025 года через систему "Пульс" собрали более 100 тысяч оценок от предпринимателей. Больше жалоб было на высокий уровень налоговой нагрузки и непредсказуемые действия государства.

Также международные исследования показывают, что украинским предпринимателям приходится тратить в четыре раза больше времени на налоговую отчетность, чем в Европейском Союзе.

Экономист Владимир Дубровский пояснил, что упрощенная система налогообложения – это не льгота, а реальная помощь для малого бизнеса, позволяющая экономить на бухгалтерии и защищающая от злоупотреблений. Он также отметил, что налоги у упрощенцев могут быть даже выше, чем в общей системе.

Представители мясной отрасли рассказали о проблемах малого бизнеса из-за давления крупных торговых сетей, которые навязывают разные бонусы, затягивают оплату и ставят мелких производителей в неравные условия. Поэтому многие малые предприятия страдают и не имеют равных возможностей.

Участники круглого стола обратили внимание на важность внедрения в Украине европейской директивы 2019/633, запрещающей нечестные торговые практики и защищающей малых производителей от давления крупных компаний. Эта директива до сих пор не имплементирована в украинское законодательство, и это было единственным замечанием Еврокомиссии во время проверки.

Министерство экономики поддерживает упрощение налоговой системы, внедрение европейских норм честной торговли и рассматривает возможность распространения кэшбека на ФЛП, если это не создаст новых рисков злоупотреблений.

Народные депутаты и бизнес-ассоциации договорились о дальнейшем сотрудничестве для изменений в налоговой системе, чтобы сделать его справедливым и более прозрачным, а также привести его в соответствие с европейскими стандартами.

В целом, участники согласились, что Украине нужно упростить налоговое администрирование, обеспечить честные условия для малого бизнеса и защитить его от давления крупных игроков.

Напомним, бизнес-сообщество обратилось к Президенту Украины и Правительству по поводу недопустимости препятствования проведению конкурса на директора Бюро экономической безопасности.