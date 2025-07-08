ВМС Украины обновили данные о кораблях РФ в Черном море

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Сегодня утром, 8 июля, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время в Средиземном море находится 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 4 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря – 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, ранее спецподразделение ГУР МО Украины "Prymarу" показало, как уничтожило российские системы ПВО в Крыму.