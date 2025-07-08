ВМС Украины обновили данные о кораблях РФ в Черном море
Сегодня утром, 8 июля, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В то же время в Средиземном море находится 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 4 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовского моря – 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
Напомним, ранее спецподразделение ГУР МО Украины "Prymarу" показало, как уничтожило российские системы ПВО в Крыму.
Российские дроны атаковали Николаев: вспыхнул пожар, есть раненыйВсе новости »
08 июля 2025, 07:11Россия ударила по Краматорску: есть пострадавшие
07 июля 2025, 14:49В Харькове РФ нанесла удар БпЛА по зданию ТЦК
07 июля 2025, 11:35
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
Массированные удары по Запорожью и области: ранены 20 человек
08 июля 2025, 08:11Непогода накроет запад Украины: синоптики предупреждают о грозах, граде и ливнях
08 июля 2025, 08:05В Киеве мужчина украл вещи спасателя во время ракетной атаки РФ
08 июля 2025, 07:43Россияне сбрасывают взрывчатку с БпЛА на гражданских в Херсоне: есть раненые
08 июля 2025, 07:20Российские дроны атаковали Николаев: вспыхнул пожар, есть раненый
08 июля 2025, 07:11Хотел праздника: житель Киева запустил фейерверк с балкона многоэтажки
08 июля 2025, 07:05На Черниговщине боевая часть сбитого "шахеда" упала в лесу и не взорвалась
08 июля 2025, 06:40На Киевщине служебный автомобиль полиции попал в ДТП: патрульных госпитализировали
08 июля 2025, 06:10На Днепропетровщине во время пожара заживо сгорела женщина
08 июля 2025, 05:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится