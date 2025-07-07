Россия ударила по Краматорску: есть пострадавшие
Сегодня, 7 июля, город Краматорск в Донецкой области потерпел четыре вражеских удара.
Об этом сообщил начальник Краматорского ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.
"Краматорск потерпел 4 вражеских удара - гражданская инфраструктура. Тип вооружения устанавливается. По предварительной информации, есть пострадавшие", - написал глава города.
Он отметил, что выясняются последствия обстрела, работают все соответствующие службы.
Напомним, за прошедшие сутки, 6 июля, российские оккупационные войска нанесли 3 203 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли семь гражданских, пострадали 15 мирных жителей.
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