ВМС України оновили дані про кораблі РФ у Чорному морі
Сьогодні вранці, 8 липня, у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Водночас у Середземному морі перебуває 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 4 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, із них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор.
Нагадаємо, раніше спецпідрозділ ГУР МО України "Prymarу" показав, як знищив російські системи ППО в Криму.
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