12:02  07 июля
Melovin прямо со сцены объявил о мобилизации: где будет служить артист
10:48  07 июля
В Киеве будут судить эксправохранителя, совершившего смертельное ДТП
10:16  07 июля
На Буковине служебный пес помог задержать нарушителей границы
UA | RU
UA | RU
07 июля 2025, 18:16

Более 325 млн грн неуплаченных налогов: оборонное предприятие вернуло государству все деньги

07 июля 2025, 18:16
Читайте також українською мовою
фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Досудебное следствие показало, что бухгалтер два года подменяла ставку НДС

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Более 325 миллионов гривен - именно столько недополучил государственный бюджет по причине уклонения от уплаты налогов со стороны одного из предприятий оборонного сектора. Как сообщает Сумская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона, речь идет о компании, главный бухгалтер которой в течение двух лет – с 2022 по 2024 – вносила ложные данные в налоговую отчетность.

Следствие установило, что в налоговых накладных работница безосновательно применяла нулевую ставку НДС для операций, подлежащих налогообложению по общей ставке. Такие действия позволили на время избежать уплаты налога на добавленную стоимость в значительном размере. Впрочем, в ходе досудебного расследования общество полностью компенсировало нанесенный государству ущерб - вся сумма была возмещена в бюджет.

Обвинительный акт относительно главного бухгалтера уже направлен в суд. Женщине инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса.

Расследование по делу проводило Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Сумской области.

Ранее сообщалось, что в Украине компания не уплатила почти 9 млн грн налогов во время поставок продуктов питания для Нацгвардии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
прокуратура оборона налоги предприятие налоговая служба Декларация общество
В Винницкой области предпринимателя заставили возместить более 5 млн грн неуплаченных налогов
07 июля 2025, 14:48
В "Дія" уже начали принимать отчеты от ФЛП: кому нужно успеть до августа
04 июля 2025, 20:45
Недвижимость на миллионы: расследование о вице-премьерах Кулеба и Стефанишиной
04 июля 2025, 18:45
Все новости »
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
Прыгнула с недостроя: в Днепре нашли тело 14-летней девушки, которая перед этим пропала без вести
07 июля 2025, 17:55
На Волыни адвокат "продавала" влияние на ТЦК
07 июля 2025, 17:54
В результате обстрела Харькова погибла 34-летняя женщина - более 40 раненых, среди них есть дети
07 июля 2025, 17:31
Смертельное ДТП в Полтавской области: водителя нашли без признаков жизни
07 июля 2025, 17:23
Оставила ребенка умирать на балконе: в Ровенской области будут судить горе-мать
07 июля 2025, 17:10
"Пакет школьника": как родителям первоклассника получить 5000 грн от государства
07 июля 2025, 16:57
В Черкасской области двое подростков-мотоциклистов попали в ДТП
07 июля 2025, 16:20
Мы слышали взрывы: в Харькове посол Франции Гаэль Весьер стал свидетелем атаки "шахедами"
07 июля 2025, 16:06
Удар по Запорожью: количество раненых выросло
07 июля 2025, 16:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »