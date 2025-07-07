фото: Офис Генерального прокурора

Досудебное следствие показало, что бухгалтер два года подменяла ставку НДС

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Более 325 миллионов гривен - именно столько недополучил государственный бюджет по причине уклонения от уплаты налогов со стороны одного из предприятий оборонного сектора. Как сообщает Сумская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона, речь идет о компании, главный бухгалтер которой в течение двух лет – с 2022 по 2024 – вносила ложные данные в налоговую отчетность.

Следствие установило, что в налоговых накладных работница безосновательно применяла нулевую ставку НДС для операций, подлежащих налогообложению по общей ставке. Такие действия позволили на время избежать уплаты налога на добавленную стоимость в значительном размере. Впрочем, в ходе досудебного расследования общество полностью компенсировало нанесенный государству ущерб - вся сумма была возмещена в бюджет.

Обвинительный акт относительно главного бухгалтера уже направлен в суд. Женщине инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса.

Расследование по делу проводило Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Сумской области.

Ранее сообщалось, что в Украине компания не уплатила почти 9 млн грн налогов во время поставок продуктов питания для Нацгвардии.