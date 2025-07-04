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Журналисты обнаружили разногласия между официальными доходами и стоимостью недвижимости вице-премьера Кулебы в центре Киева

Об этом сообщают журналисты "BIHUS Info" на YouTube-канале, передает Regionews.

Так, журналисты обратили внимание на стремительный рост материального положения Кулебы за последние несколько лет, что совпало с его карьерным взлетом во власти. Вице-премьер последовательно занимал руководящие должности в Киевской городской и областной администрации, офисе президента, а с сентября 2024 года объединяет должности министра развития громад и территорий с должностью вице-премьера. Основной сферой ответственности Кулебы является восстановление разрушенных войной территорий на средства государственного бюджета и западных партнеров. В то же время, журналисты подчеркивают системные проблемы с коррупцией и непрозрачностью этого процесса, в частности участие подрядчиков с сомнительной репутацией.

По оценкам журналистов-расследователей, недвижимость Кулебы по улице Златоустовской в центре Киева (квартиры в Шевченковском районе бизнес-класса) и паркоместа стоит сумму, существенно превышающую задекларированные доходы.

Приведем ориентировочные цены на квартиры в Шевченковском районе Киева, на улице Златоустовская – новостройки, сданные в эксплуатацию недавно.

1-к квартира без ремонта – приблизительная стоимость около 5 миллионов гривен;

2-к квартира с ремонтом – свыше 6 миллионов гривен;

3к-квартира после строителей – около 8 миллионов гривен.

Паркоместа в этом жилом комплексе:

Стоимость одного паркоместа колеблется от 20 до 30 тысяч долларов.

Общая стоимость паркоместа вместе с квартирой с ремонтом может достигать 8–8,5 миллионов гривен.

3-х комнатную квартиру с ремонтом вместе с паркоместом можно приобрести примерно за 8,5 млн грн и именно такой набор появился в свежей электронной декларации Алексея Кулебы. Но есть ньюанс, за последний год чиновник с женой заработали около 7 млн. грн – и это были посчитаны абсолютно все доходы.

Общий официальный доход Кулебы и его супруги за этот период не дотягивает даже стоимость одной из квартир. Это вызывает вопрос о происхождении средств на такое имущество.

Расследование также освещает систему охранных услуг, которые вице-премьеры используют для контроля за своим жильем и бизнесом. В частности это круглосуточное видеонаблюдение, контроль за персоналом и защита от возможных технических средств прослушивания.

Хотя в фокусе расследования главным образом Кулеба, журналисты отмечают, что такие практики свойственны и другим топ-чиновникам, в том числе вице-премьеру Юлии Стефанишиной.

В целом, материалы Bihus Info поднимают серьезные вопросы о прозрачности имущественных деклараций и соответствии образа жизни топ-чиновников официальным доходам, особенно на фоне войны и значительных международных финансов, направляемых на восстановление страны.

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