В Винницкой области предпринимателя заставили возместить более 5 млн грн неуплаченных налогов

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Управление Бюро экономической безопасности в Винницкой области обеспечило возмещение предпринимателем более 5 млн грн неуплаченных налогов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители установили, что житель Винницкой области сдавал в аренду объекты коммерческой недвижимости юридическим лицам и предпринимателям. При этом в официальных договорах указывалась стоимость аренды значительно ниже рыночной и фактической.

"Совладелец недвижимости занижал доходы и налоговые обязательства. Это дало возможность уклониться от уплаты более 5 млн грн налога с доходов физических лиц и военного сбора", - сообщили в ведомстве.

В ходе досудебного расследования правоохранители обеспечили возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме.

Как сообщалось, жителя Винницы будут судить за неуплату 4,5 млн грн налогов.