В Винницкой области предпринимателя заставили возместить более 5 млн грн неуплаченных налогов
Управление Бюро экономической безопасности в Винницкой области обеспечило возмещение предпринимателем более 5 млн грн неуплаченных налогов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Правоохранители установили, что житель Винницкой области сдавал в аренду объекты коммерческой недвижимости юридическим лицам и предпринимателям. При этом в официальных договорах указывалась стоимость аренды значительно ниже рыночной и фактической.
"Совладелец недвижимости занижал доходы и налоговые обязательства. Это дало возможность уклониться от уплаты более 5 млн грн налога с доходов физических лиц и военного сбора", - сообщили в ведомстве.
В ходе досудебного расследования правоохранители обеспечили возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме.
Как сообщалось, жителя Винницы будут судить за неуплату 4,5 млн грн налогов.