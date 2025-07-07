Ночная атака на Одессу: вспыхнули пожары, погиб человек
В ночь на 7 июля в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские захватчики атаковали город беспилотниками, погиб человек
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки один человек погиб.
Кроме того, были разрушены 10 гаражных помещений, административное здание на территории станции технического обслуживания, а также строительные вагончики.
На местах удара возникли пожары, огнем уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус.
Напомним, сегодня утром Харьков подвергся массированной атаке вражескими дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказались Шевченковский и Слободской районы, есть много пострадавших.
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