Ночная атака на Одессу: вспыхнули пожары, погиб человек

фото: ГСЧС Одесщины

В ночь на 7 июля в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские захватчики атаковали город беспилотниками, погиб человек

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки один человек погиб.

Кроме того, были разрушены 10 гаражных помещений, административное здание на территории станции технического обслуживания, а также строительные вагончики.

На местах удара возникли пожары, огнем уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус.

Напомним, сегодня утром Харьков подвергся массированной атаке вражескими дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказались Шевченковский и Слободской районы, есть много пострадавших.