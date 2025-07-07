В Харькове возросло количество пострадавших, три человека – в больницах

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Число пострадавших в результате утренней атаки российских беспилотников на Харьков возросло до 27 человек

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

Отмечается, что в больницы доставлены трое пострадавших, в том числе один ребенок. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, утром 7 июля враг атаковал Харьков беспилотниками, есть попадания в многоэтажки, первоначально сообщалось о 17 пострадавших.