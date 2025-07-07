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07 июля 2025, 09:09

ГСЧС обнародовала подробности последствий атаки беспилотников в Харькове

07 июля 2025, 09:09
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фото: ГСЧС Харьковщины
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Сегодня утром россияне нанесли удары дронами по Харькову. В результате атак возникли пожары в жилых и общественных объектах

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Шевченковском районе загорелись квартиры на 8-м этаже 9-этажного дома, площадь пожара составила около 70 квадратных метров. Пожар уже локализован, продолжается ликвидация последствий.

В Слободском районе зафиксировано попадание по территории детсада и торгового объекта. Горели хозяйственные постройки и автомобиль, общая площадь пожара — около 10 квадратных метров. Пожар ликвидирован.

На местах происшествия работают спасатели, пиротехники и психологи ГСЧС, оказывающие помощь пострадавшим.

Напомним, утром 7 июля враг атаковал Харьков беспилотниками, первоначально сообщалось о 17 пострадавших. Впоследствии их количество возросло до 27 человек.

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