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03 июля 2025, 14:25

500 кг наркотиков и 20 миллионов ежемесячно: в Украине ликвидировали наркогруппировку "Краснобаловские"

03 июля 2025, 14:25
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фото: полиция Черкасской области
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Полиция обезвредила одну из самых прибыльных наркогруппировок в Украине, которая ежемесячно продавала тысячи доз наркотиков на миллионы гривен

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Национальная полиция Украины ликвидировала мощную преступную группировку, организовавшую массовый сбыт наркотических и психотропных веществ по всей территории государства. Речь идет о так называемой организации "Краснобаловские", которая ежемесячно получала доход более 20 миллионов гривен от незаконной деятельности.

В ходе масштабной спецоперации полицейские произвели 41 обыск в разных регионах. Правоохранители задержали пятерых активных участников группы. Им уже объявлено о подозрении. Установлено, что за один "сезон" дельцы производили более 500 килограммов готовых к реализации наркотиков. Свою продукцию они доставляли заказчикам с помощью логистических сервисов, а также обустраивали так называемые "мастерклады" по тайникам с партиями "товара" для дальнейшего распространения.

В преступном ассортименте фигурировали, в частности, MDMA, α-PVP и кокаин. Только кокаина наркоторговцы ежемесячно реализовывали до 5 тысяч доз, получая из этого более 8 миллионов гривен прибыли. Клиентская сеть охватывала десятки городов, и снабжение происходило бесперебойно.

Задержанные заключены под стражу без возможности внесения залога. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается, правоохранители проверяют причастность других лиц к этой масштабной наркосхеме.

Ранее сообщалось, что на Львовщине разоблачили миллионный наркобизнес.

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