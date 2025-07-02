Зеленский лишил гражданства предстоятеля УПЦ МП Онуфрия

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Указом президента Владимира Зеленского приостановлено украинское гражданство Ореста Березовского, более известного как деятель УПЦ МП Онуфрий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности установила, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил российский паспорт в 2002 году.

"Об этом он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и дальше пользоваться статусом гражданина нашего государства", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал обретению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.

Ранее в УПЦ МП заявили, что они не являются частью Московского патриархата.