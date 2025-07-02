В Харькове разоблачили агента ФСБ: злоумышленник готовил взрывы возле госучреждений
Контрразведка СБУ провела успешную спецоперацию в прифронтовом Харькове, в результате которой задержан агент ФСБ, который по заказу окупантов готовил взрывы возле государственных учреждений региона
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Отмечается, что 48-летний фигурант, лаборант одного из харьковских университетов, был завербован через телеграмм-каналы российскими спецслужбами. Он изготовил три самодельных взрывных устройства (СВП), оборудованные для дистанционного подрыва и "усиленные" металлическими обломками - гайками, шурупами и гвоздями.
Для конспирации взрывчатки мужчина использовал квартиру временно выехавших из города соседей, а взрывные устройства маскировал под бытовые предметы, в том числе спортивные мячи.
Злоумышленника задержали "на горячем", когда он обустраивал тайник для третьего СВП возле многоквартирного дома.
В ходе обыска изъяты компоненты для новых взрывчаток и телефон для связи с российской спецслужбой.
Фигуранту сообщено о подозрении. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ задержала в Днепре агента российской военной разведки, готовившего координаты для воздушных атак агрессора по критической инфраструктуре Украины.