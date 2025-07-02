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02 июля 2025, 15:08

В Харькове разоблачили агента ФСБ: злоумышленник готовил взрывы возле госучреждений

02 июля 2025, 15:08
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фото: СБУ
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Контрразведка СБУ провела успешную спецоперацию в прифронтовом Харькове, в результате которой задержан агент ФСБ, который по заказу окупантов готовил взрывы возле государственных учреждений региона

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что 48-летний фигурант, лаборант одного из харьковских университетов, был завербован через телеграмм-каналы российскими спецслужбами. Он изготовил три самодельных взрывных устройства (СВП), оборудованные для дистанционного подрыва и "усиленные" металлическими обломками - гайками, шурупами и гвоздями.

Для конспирации взрывчатки мужчина использовал квартиру временно выехавших из города соседей, а взрывные устройства маскировал под бытовые предметы, в том числе спортивные мячи.

Злоумышленника задержали "на горячем", когда он обустраивал тайник для третьего СВП возле многоквартирного дома.

В ходе обыска изъяты компоненты для новых взрывчаток и телефон для связи с российской спецслужбой.

Фигуранту сообщено о подозрении. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Днепре агента российской военной разведки, готовившего координаты для воздушных атак агрессора по критической инфраструктуре Украины.

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Харьков СБУ агент рф сотрудничество с врагом ФСБ РФ подрыв взрывчатка
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