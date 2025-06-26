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26 июня 2025, 22:35

24-летняя руководительница по "экспорту оружия": в сети разгорелся скандал между депутатом Гончаренко и ректором авиационного университета

26 июня 2025, 22:35
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Фото из открытых источников
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Народный депутат Алексей Гончаренко в сети призвал рассказать историю успеха 24-летней руководительницы "Технологические силы Украины", возглавившей "экспорт оружия". За девушку вступилась ректор Киевского авиационного университета

Об этом Алексей Гончаренко написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Народный депутат Алексей Гончаренко высказался по поводу Екатерины Михалко, которая с 2023 года стала занимать должность исполнительного директора объединения предприятий ОПК 'Технологические силы Украины', которое отвечает за экспорт оружия.

"Я видел много людей в своей жизни, но, к сожалению, ни одного 24-летнего не встречал, кто мог бы возглавить экспорт оружия. Например, в 2021 году мы продали оружия на 145 миллионов долларов. То есть сейчас — еще больше. Может, я чего-то не понимаю? Может, госпожа Екатерина с семи лет уже в этой сфере и имеет такие связи, которые нам и не снились? Я просто не могу понять логику назначения", – считает народный депутат.

В защиту Екатерины Михалко высказалась ректор Киевского авиационного университета Ксения Семенова. По ее словам, в ее команде очень много молодых и эффективных людей.

"Технологические силы Украины — это общественный союз, который объединяет производителей. Судя по тому, какие компании являются членами ТСУ, союз делает свою работу очень хорошо. Недавно, например, Президент объявил, что Украина движется в сторону экспорта своего оружия. И здесь большая заслуга именно ТСУ. Да, ТСУ не являются государственным органом и не являются. что и должен делать союз", – говорит Ксения Семенова.

Справка. Как пишут СМИ, Екатерина Михалко окончила Киевский национальный университет по специальности "Публичное управление и государственная служба". В возрасте 16 лет она стала соучредительницей стартапа Nuka, разрабатывающего водостойкий "вечный" блокнот и карандаш. Этот проект стал популярен и был оценен в миллион долларов.

Также говорится, что Екатерина Михалко специализируется на закупках вооружения и военной техники, государственном регулировании оборонного сектора и публичном управлении. По данным СМИ, она имеет большой опыт по разработке беспилотников и экспертна по государственным связям.

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