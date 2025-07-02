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02 июля 2025, 16:00

Продавали бронь: в Одесской области разоблачили командование батальона на хищении почти 100 млн гривен

02 июля 2025, 16:00
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фото: Служба безопасности Украины
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СБУ и Нацполиция разоблачили в Одесской области преступную группу в командовании батальона, которая во время войны разворовала почти 100 млн грн оборонных средств

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

В Одесской области СБУ и Нацполиция прекратили деятельность преступной группы в командовании батальона, которая во время полномасштабной войны разворовала почти 100 миллионов гривен оборонных средств. Совместно с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины правоохранители разоблачили три отдельных схемы незаконного присвоения государственных ресурсов.

По данным следствия, организатором преступных сделок стал бывший командир батальона, который привлек к противоправной деятельности четырех подчиненных, среди которых были двое его заместителей. Они реализовывали услуги по продаже "брони от призыва", поддельных удостоверений участников боевых действий и нелегально сбывали горючее, предназначенное для военной техники. Общая сумма ущерба для бюджета Украины составляет около 100 миллионов гривен.

Одной из схем было фиктивное оформление местных бизнесменов и знакомых на службу в батальон. За это они платили до 5 тысяч долларов, но фактически мобилизованные лица не появлялись на службе. Их зарплаты переводили на банковские счета командования. Кроме того, подозреваемые продавали поддельные удостоверения УБД и занимались незаконным сбытом горючего.

Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, банковские карты и другие доказательства преступной деятельности. Бывшему командиру батальона и его подельникам сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование ведется под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

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