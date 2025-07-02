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02 июля 2025, 13:24

Эксперты рассказали, как уже два года чиновники преодолевают теневую экономику

02 июля 2025, 13:24
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Специалисты рассказали об успехах и новых вызовах трансформации украинского топливного рынка – от критической тенизации до рекордных налоговых поступлений

Об этом они рассказали на конференции "Детинизация розничной торговли и сферы услуг: новые тренды", организованной Украинским Советом Бизнеса совместно с АСС и ЕБА, передает RegioNews.

До конца 2024 г. украинский топливный рынок находился в критическом состоянии. Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95, описал масштаб проблемы: "90% сетей вообще были бесприбыльными. Многие годы бизнес вообще не понял, для чего работает, потому что нет прибыли".

Цифры подтверждали катастрофическую ситуацию. Ярослав Старовойтенко, президент Нефтегазовой ассоциации Украины, привел конкретные данные: "среднее по членам ассоциации - 2,5 гривны с литра налогов, а среднее по рынку - 1,74 гривны".

Теневой рынок состоял из трех компонентов: нелегальные миниНПЗ, около 400 нелегальных АЗС и махинации с налогами на легальных станциях.

Переломным моментом стало введение с 1 декабря 2024 новой модели налогообложения - все АЗС обязаны ежемесячно платить авансовый платеж от 30 до 60 тысяч гривен независимо от фактических продаж.

Итог: рост налогов на 70%. Сергей Куюн сообщил о кардинальных изменениях: "операционные налоги заправочных сетей вырастут за два года с 10 до 16 миллиардов гривен. Средние зарплаты выросли с 10 до 20 тысяч гривен".

Общие поступления отрасли достигли рекордных показателей. За 2024 год уплачено почти 200 миллиардов гривен акциза и НДС, из которых 15,7 миллиарда – операционные налоги с потенциалом дальнейшего роста.

Однако война создала новые проблемы. Рынок сократился с 12 до 10,6 миллионов тонн, а количество легальных АЗС – с 7700 до 6000. Я.Старовойтенко объяснил парадокс: "большой сегмент заправок ушел в тень – стали работать без лицензий. Если у тебя нет лицензии, тебя никто не видит".

Остаются проблемные сегменты: миниНПЗ дают около 10% рынка, избегая акцизов. По оценкам экспертов, их полная детенизация может дать дополнительно "акцизу около 3 миллиардов, налогов на прибыль больше миллиарда".

Ситуацию на рынке табачной продукции наметил Кирилл Чайковский, специалист Ассоциации "Укртабак": после запрета производства duty-free продукции в Украине отдельные табачные компании нашли новые способы ухода от налогов.

Схема проста: производители оформляют документы на переправку сигарет в другие страны, но фактически продукция остается на внутреннем рынке, где реализуется без уплаты налогов. Чайковский подробно описал процесс: "они производят тысячу блоков на рынок, тысячу блоков направят куда-то, но под это сделают 3, 4, 5, 10 деклараций. Фура выходит из фабрики с документами, но следует не туда".

Согласно недавнему исследованию Кантар - в апреле 2025 года общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями достиг 16,2% (против 14,1% в начале 2025 года), половина из которой это псевдо-экспорт или маркированная duty-free Украины. 25,2 млрд. грн.

Большая часть продукции Duty Free или предназначенной для экспорта, которая нелегально продается в Украине - по надписи на упаковке - произведено Винниковской табачной фабрикой: Сompliment (47%) и Lifa (5%) - основные торговые марки этой категории. (9%), Brut (3%).

Как сообщалось, МВФ призывает Украину повысить тарифы на коммунальные услуги.

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