ЕС передал Украине теплоэлектростанцию, которая обеспечит светом миллион украинцев
Литва передала Украине теплоэлектростанцию, которая должна обеспечить светом около миллиона абонентов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Эта операция длилась 11 месяцев и включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн.
Предоставленное оборудование помогло провести аварийные ремонты в ряде регионов Украины, где энергетическая инфраструктура была существенно повреждена в результате российских ударов.
"Мы благодарны партнерам из Литвы, Польши и всего европейского сообщества, которые помогли получить критически необходимое оборудование. Оно помогло восстановить важные энергетические мощности и усилить устойчивость энергосистемы", – отметили в Минэнерго.
Известно, что поставка этой электростанции поможет обеспечить светом и теплом один миллион людей, сталкивающихся с четвертой зимой российской агрессивной войны.
