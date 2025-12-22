ЕС передал Украине теплоэлектростанцию, которая обеспечит светом миллион украинцев

иллюстративное фото: из открытых источников

Литва передала Украине теплоэлектростанцию, которая должна обеспечить светом около миллиона абонентов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Эта операция длилась 11 месяцев и включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн.

Предоставленное оборудование помогло провести аварийные ремонты в ряде регионов Украины, где энергетическая инфраструктура была существенно повреждена в результате российских ударов.

"Мы благодарны партнерам из Литвы, Польши и всего европейского сообщества, которые помогли получить критически необходимое оборудование. Оно помогло восстановить важные энергетические мощности и усилить устойчивость энергосистемы", – отметили в Минэнерго.

Известно, что поставка этой электростанции поможет обеспечить светом и теплом один миллион людей, сталкивающихся с четвертой зимой российской агрессивной войны.

