Завтра в Украине ожидается похолодание и снег

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 23 декабря, в Украине повсюду будет днем около нуля. Теплее будет только в Закарпатье и в Крыму

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, небольшой снег завтра ожидается на западе, севере и кое-где в центре.

На юге и востоке без осадков.

В Киеве во вторник будет около нуля, небольшой снег. На сочельник и Рождество в столице – прояснение и морозное похолодание.

"В Сочельник и на Рождество ожидается похолодание до -2…-9 градусов, в ночные часы кое-где до -9…-12 градусов", – подытожила она.

Как сообщалось, последняя неделя декабря будет по-настоящему зимней . Местами столбики термометров опустятся до -12 градусов, также выпадет снег.