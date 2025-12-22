Драма выбора нового руководителя ОП

Пауза с назначением нового руководителя Офиса Президента Украины затянулась. Это породило много вопросов и конспирологических версий

Однако есть простое объяснение этой ситуации – это драма выбора и для Президента Зеленского, и для основных потенциальных кандидатов.

У Владимира Зеленского не было готовой кандидатуры на смену Андрею Ермаку. Вероятно, Президент хочет, сознательно или бессознательно, чтобы новым руководителем его Офиса был человек, который стал бы таким же универсальным администратором и главным помощником, который готов выполнить любое поручение главы государства, был бы той самой главной кнопкой на пульте государственного управления Владимира Зеленского. Одновременно очень желательно, чтобы новый глава Офиса Президента имел положительную репутацию, не имел такой токсичности и конфликтности, как А.Ермак. И похоже, что такого идеального преемника Ермака, Президент Зеленский пока не видит по разным причинам.

Если новым руководителем Офиса Президенту Украины станет человек, не имеющий большого личного влияния и не обладающий аппаратной механикой взаимодействия с государственными учреждениями и отдельными чиновниками, то политическое и управленческое влияние Офиса Президента Украины значительно ослабнет. А это означает и ослабление влияния самого Президента Зеленского.

Однако появление в должности главы Офиса Президенту Украины человека, который имеет большой личный авторитет и является, или способен стать самостоятельным политическим лидером (как, например, К.Буданов или М.Федоров), будет уже вызовом для самого Президента Зеленского, давно (еще из до-президентской жизни) привык быть единоличным лидером. А.Ермак был хоть и очень влиятельным, но в основном безоговорочным исполнителем политической воли Владимира Зеленского. К.Буданов или М.Федоров не будут только исполнителями. С большой вероятностью, они попытаются реализовать свое видение дальнейшего развития системы государственного управления и политических процессов в Украине. Это может войти в диссонанс с монопольной лидерской ролью Владимира Зеленского.

Сосуществование и взаимодействие двух сильных лидеров с собственными политическими амбициями, как свидетельствует мировая и украинская политическая практика, это очень противоречивая, а то и конфликтная ситуация. Рядом с Президентом можно органично исполнять лишь несколько ролей – "серого кардинала", главного советника и администратора как эксклюзивного инструмента государственного управления (С.Левочкин при Януковиче или А.Ермак при Зеленском); безликого и чисто функционального бюрократа-координатора (как Райнин при Порошенко); влиятельного помощника-координатора, но без личных политических амбиций (В.Ульянченко при В.Ющенко или Б.Ложкин при Порошенко).

Однако если руководитель Администрации Президента начинает править страной рядом с Президентом, а то и вместо него, это неизбежно заканчивается увольнением "главного администратора" (Д.Табачник при Кучме, В.Балога при Ющенко, А.Богдан при Зеленском). В конце концов, это произошло и с Андреем Ермаком. Для Зеленского он почти до последнего был "главной кнопкой" на пульте государственного управления, а для всех остальных он уже выглядел как "соправитель", да еще очень проблемный. В конце концов, его "соправление" тоже закончилось увольнением. Напоминаю об этих исторических прецедентах только для того, чтобы подчеркнуть, что вряд ли Президент Зеленский заинтересован в новом соправителе.

Драма выбора существует и для потенциальных кандидатов на должность руководителя Офиса Президента. С одной стороны, этот пост для некоторых кандидатов может стать политическим трамплином, для других – возможностью существенно увеличить свое личное политическое и административное влияние, стать ближайшим соратником Президента Украины. С другой стороны, должность руководителя Офиса Президента после Андрея Ермака стала токсичной, она сама по себе вызывает у многих людей опасения и подозрения в попытках узурпировать власть. И еще неизвестно, как будут складываться отношения с Президентом Зеленским. И вообще непонятно – будет больше политических выгод от восхождения на эту должность или больше рисков и проблем?

Из потенциальных фаворитов на должность руководителя Офиса Президента Украины двое – К.Буданов и М.Федоров – имеют рейтинговый и репутационный потенциал для самостоятельной политической карьеры, даже если Владимир Зеленский уйдет с поста Президента Украины. Но пребывание в должности руководителя Офиса Президента Украины может перечеркнуть всю эту потенциальную перспективу. Это точно не лучшая площадка для дальнейшей политической карьеры, особенно в нынешних условиях.

Для абсолютного большинства бывших руководителей Администрации Президента Украины этот пост был вершиной их политико-административной карьеры. И после ухода с этой должности их политическая карьера шла на убыль или они вообще выпадали из политического процесса. У бывших руководителей Администрации Президента Украины было всего несколько попыток начать самостоятельную политическую карьеру. И все они были неудачными.

Наиболее заметными и показательными были попытки Владимира Литвина, Виктора Балоги и Виктора Медведчука. Наиболее влиятельным из них стал Медведчук, но только за счет личных близких отношений с Путиным. Однако и Медведчуку не удалось реально претендовать на высшие государственные посты в Украине. Литвин хотя бы дважды стал председателем Верховной Рады Украины, однако так и не стал самостоятельной политической фигурой.

Продолжительное отсутствие нового руководителя Офиса Президента Украины породило еще одну популярную версию. Суть ее в том, что Андрей Ермак ушел в отставку чисто формально и продолжает править страной за кулисами политической авансцены. Или, как утверждают некоторые источники, он уже вернулся, но неформально, и вновь влияет на Президента Зеленского как его тайный советник.

Оценивая эту версию, надо понимать, что огромное влияние Ермака базировалось на том, что он был эхо власти Президента Украины и главным ее инструментом и благодаря должности руководителя Офиса главы государства, и в результате особых доверительных отношений с Президентом Зеленским, в том числе и почти постоянном присутствии вокруг Президента. Поэтому указания Ермака воспринимались как приказы самого Президента. Сейчас у А.Ермака нет должности главы Офиса Президента (и соответствующих административных инструментов влияния), нет прежних очень особых отношений с руководителем государства (а значит он уже не может влиять как проявление политической воли Президента), но появилась огромная политическая токсичность. И в этой ситуации даже разным "людям Ермака" лучше держать дистанцию от своего бывшего патрона, иначе риски могут появиться и для них самих. И поэтому при нынешних условиях А.Ермак не может руководить государством "за кулисами".

Может ли Андрей Ермак влиять на Президента Зеленского как его тайный советник? Потенциально это вполне возможно. Тем не менее, за шесть лет совместной работы Владимир Зеленский привык к советам Ермака и может обращаться к нему и сейчас. Некоторые источники утверждают, что Ермак и Зеленский возобновили общение, в том числе телефонное. Однако знать об этом могут только сами Ермак и Зеленский, и очень ограниченный круг людей, близких к Президенту и его бывшему руководителю Офиса, или… слушающим их разговоры. Но здесь я вступаю на скользкий лед конспирологии, поэтому воздерживаюсь от дальнейшего развития этой темы. Однако отмечу, что политическая и правовая токсичность Ермака ограничивает его влияние на Президента Зеленского даже в роли тайного советника, а вероятное продолжение общения Зеленского с Ермаком создает для Президента Украины потенциальные риски на будущее.

Уже стало банальностью вспоминать Андрея Ермака как "тень отца Гамлета". Однако "призрак Ермака" видимо точно бродит по зданию по адресу ул. Банковая, 11, особенно на втором этаже, и мешает всем потенциальным претендентам занять кабинет руководителя Офиса Президента Украины.

Шутки шутками, но даже неформальное возвращение А.Ермака на высшие ступени украинской власти уже не возможно. С другой стороны, и Президент Зеленский и потенциальные кандидаты на должность руководителя его Офиса понимают, что и общество и украинский политикум, включая президентскую команду, не хотят "нового Ермака", то есть очень влиятельного руководителя Офиса Президента. А невлиятельный и неэффективный глава этого Офиса вряд ли удовлетворит Президента Украины. Да и большинство потенциальных кандидатов на этот пост вряд ли стремятся быть второстепенной фигурой в системе власти. В то же время они понимают, что на этом посту в нынешних условиях могут столкнуться с сопротивлением многих политиков и даже отдельных государственных институтов.

Поэтому возникает патовая ситуация с назначением нового руководителя Офиса Президента Украины. И в этих обстоятельствах возникает нестандартная ситуация, когда своим Офисом руководит сам Президент Зеленский. Через некоторое время нового руководителя Офиса Президента все же назначат. Но кто бы ни стал новым главой Офиса Президента Украины, его реальным руководителем будет и дальше сам Владимир Зеленский.