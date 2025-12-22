Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Как рассказали в полиции, в селе Федоровка загорелся жилой дом. Во время тушения пожара в здании обнаружили тело 67-летнего мужчины без признаков жизни. Судебно медицинская экспертиза будет выяснять причины его смерти.

"По указанному факту следственным подразделением полиции решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее пожар или аварию, повлекшую гибель людей) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Днепре сгорел магазин-кафе. Общая площадь пожара составила 50 кв. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются правоохранителями.