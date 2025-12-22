17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
15:50  22 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025, 17:52

В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря

22 декабря 2025, 17:52
иллюстративное фото: из открытых источников
Во вторник, 23 декабря, в большинстве регионов будут действовать графики отключения света для бытовых и промышленных потребителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Укрэнерго в Телеграмме.

Отмечается, что графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

В компании сообщили, что ограничения продолжают действовать в результате массированных российских обстрелов энергетики Украины. По-прежнему количество очередей, одновременно задействованных в отключениях, не названо.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Напомним, из-за массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре бюджет Украины недополучает значительные средства. Об этом заявили в Налоговой.

