В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря

Во вторник, 23 декабря, в большинстве регионов будут действовать графики отключения света для бытовых и промышленных потребителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Укрэнерго в Телеграмме.

Отмечается, что графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

В компании сообщили, что ограничения продолжают действовать в результате массированных российских обстрелов энергетики Украины. По-прежнему количество очередей, одновременно задействованных в отключениях, не названо.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

