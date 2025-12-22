Фото: пресс-служба полиции

В Самаровском районе полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 43-летнего местного жителя

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел во время конфликта между двумя мужчинами, в ходе которого один из них нанес другому ножевые ранения, оказавшиеся смертельными.

Сообщение о преступлении поступило в полицию 21 декабря около 17:14. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Самаровского районного отдела. Правоохранители провели первичные следственные действия и опрос свидетелей, чтобы установить обстоятельства трагедии.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 56-летний житель района, ранее судимый. Орудие преступления – нож – было изъято и направлено на экспертизу. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За содеянное ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

