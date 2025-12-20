09:11  20 декабря
Николаевская область частично осталась без света из-за вражеской атаки
08:34  20 декабря
В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области
08:20  20 декабря
В Днепре военный ездил на авто под наркотиками
UA | RU
UA | RU
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
20 декабря 2025, 08:49

Путин по-прежнему хочет, чтобы Украина погибла

20 декабря 2025, 08:49
Читайте також українською мовою
Многочасовые прямые линии с участием Владимира Путина всегда напоминали мне некий пропагандистский конструктор
Многочасовые прямые линии с участием Владимира Путина всегда напоминали мне некий пропагандистский конструктор
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Именно потому, что российский президент часами отвечает на самые разнообразные вопросы – от принципиальных политических решений до установки новогодних елок, – каждый желающий мог всегда услышать ответ по вкусу, тем более что Путин нередко противоречит сам себе. И в этом смысле многочасовые пресс-конференции Путина похожи на многотомные собрания сочинений Ленина советских времен – каждый мог выбрать нужную цитату.

Однако прошедшая 19 декабря прямая линия Путина 2025 года все же при всей неизменности конструкции отличалась от предыдущих тем, что у нее была сквозная тема – война. Война, которую, судя по настрою, Владимир Путин заканчивать не собирается – но при этом вынужден демонстрировать миролюбие и конструктивность для своего американского коллеги. Это не простой баланс, но российский президент все эти несколько часов пытался его удерживать.

С одной стороны – пригласил на пресс-конференцию очередного "героя СВО", чтобы тот рассказал о "зверствах" украинских военных. С другой – приветствовал миротворческие усилия Трампа и утверждал, что даже из Киева есть "сигналы" о готовности к переговорам. С одной стороны – обещал решить проблемы водоснабжения Донбасса в случае "освобождения" Славянска, с другой – утверждал, что Россия готова к "тяжелым компромиссам". Правда, о сути этих компромиссов Путин так ничего и не сказал.

Зато объяснил, как, по его мнению, должны пройти выборы в Украине: Россия могла бы прекратить удары… в день голосования, но при условии, что в выборах будут участвовать проживающие в самой России украинские граждане.

Понятно, что для российского президента предвыборная кампания и конкурентность голосования – пустой звук. Но то, что он демонстративно хочет использовать бежавших от войны людей в качестве "пятой колонны", еще раз демонстрирует, что Путин ни о чем не забыл и ничему не научился. И продолжает воспринимать Украину в качестве мятежной провинции, которую обязательно нужно возвратить в российское стойло. А уж путем продолжения войны или путем капитуляции – это уж как выйдет.

Но то, что Путин настроен именно на капитуляцию Украины, лучше всего иллюстрирует именно его ответ на вопрос о выборах. Он действительно хотел бы, чтобы Трамп путем давления на украинское руководство добился бы проведения таких выборов, на которых и победит сторонник капитуляции – лучше всего при помощи проживающих в России украинцев. И даже готов ради этого на день прекратить войну. На день – чтобы голосующие не сомневались, что, если они проголосуют "неправильно", не так, как хотел бы российский президент, война вновь возобновится.

Собственно, это не первая жажда реванша. Реванша Путин хотел и в 2010 году, когда к власти пришел Виктор Янукович, и в 2019 году, когда украинцы проголосовали за Владимира Зеленского. И всякий раз он просчитывался. Янукович так и не смог разрушить Украину, хоть и очень старался. А Зеленский вовсе не оказался "агентом капитуляции", на которого рассчитывал Путин.

Но представлений российского президента о том, как ему следует уничтожить Украину, это не изменило ни на йоту. Как не изменили представлений Путина и почти четыре года большой войны, за жертвы которой он демонстративно отказался брать ответственность на этой прямой линии.

Путин по-прежнему хочет, чтобы Украина погибла. И ищет наиболее приемлемые возможности для обеспечения этой гибели.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война политика Путин
Силы обороны за сутки уничтожили около 1100 окупантов и четыре десятка артсистем
20 декабря 2025, 08:15
Стало известно, где могут пройти следующие мирные переговоры по Украине
19 декабря 2025, 21:21
Украина может остаться без замороженных активов РФ
18 декабря 2025, 23:10
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
В США заявили, что Путин намерен захватить всю Украину и часть Европы
20 декабря 2025, 10:59
Украинские спецназовцы поразили буровую платформу и военный корабль россиян в Каспийском море
20 декабря 2025, 10:35
Россияне ночью атаковали Украину "Искандерами" и дронами
20 декабря 2025, 09:41
Николаевская область частично осталась без света из-за вражеской атаки
20 декабря 2025, 09:11
Спасатели показали последствия вечерней атаки РФ на Одесщину
20 декабря 2025, 08:59
В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области
20 декабря 2025, 08:34
В Днепре военный ездил на авто под наркотиками
20 декабря 2025, 08:20
Силы обороны за сутки уничтожили около 1100 окупантов и четыре десятка артсистем
20 декабря 2025, 08:15
Эксперты прогнозируют замедление отгрузки украинской сои
19 декабря 2025, 23:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
Все блоги »