Фото: пресс-служба полиции

Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов и скрылся с места происшествия

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел в областном центре, а пострадавшими оказались 51-летняя женщина и ее 15-летний сын.

Медики госпитализировали пострадавшую женщину, у которой зафиксировали переломы руки и ноги. Мальчик получил множественные переломы стопы, однако после оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение. Женщина до сих пор находится под наблюдением врачей.

Правоохранители задержали 51-летнего водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и детали инцидента.

Суд избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается, а за нарушение предусмотрена уголовная ответственность до трех лет лишения свободы.

