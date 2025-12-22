В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.

Возле Коростеня продолжаются восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники и служб. Известно, что в результате поражения локомотива враждебным БПЛА с последующим восхождением пострадали железнодорожники.

Ряд пассажирских поездов продолжает курсировать по объездному маршруту.

Как сообщалось, 22 декабря возле Коростеня в Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов. По данным Укрзализныци, авария, вероятно, произошла в результате атаки вражеского беспилотника.