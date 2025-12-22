В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
Появились фото последствий удара российского «шахеда» по локомотиву поезда «Харьков-Ужгород»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.
Возле Коростеня продолжаются восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники и служб. Известно, что в результате поражения локомотива враждебным БПЛА с последующим восхождением пострадали железнодорожники.
Ряд пассажирских поездов продолжает курсировать по объездному маршруту.
Как сообщалось, 22 декабря возле Коростеня в Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов. По данным Укрзализныци, авария, вероятно, произошла в результате атаки вражеского беспилотника.
Атака БпЛА в Житомирской области: пострадали 4 работника УкрзализныциВсе новости »
22 декабря 2025, 11:30На Житомирщине грузовой поезд сошел с рельсов: есть травмированные, поезда задерживаются
22 декабря 2025, 07:44Россия запустила по Украине более 90 БПЛА: сколько сбила ПВО
21 декабря 2025, 12:24
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Перечень болезней для непригодности к службе хотят сократить: что изменится
22 декабря 2025, 20:03На трассе Киев–Одесса автомобиль врезался в отбойник: два человека в больнице
22 декабря 2025, 19:40В Днепропетровской области трое раненых после обстрелов FPV-дронами и артиллерией
22 декабря 2025, 19:16Украинцы потеряют доступ к популярному банку: счета закрывают из-за законодательства
22 декабря 2025, 18:48Сын не слушался: в Черкасской области мать избила малолетнего ребенка
22 декабря 2025, 18:45Праздничные дни под угрозой: Зеленский предупредил о массированных ударах по Украине
22 декабря 2025, 18:32Нетрезвый водитель в Ровно сбил женщину и ее 15-летнего сына: подробности трагедии
22 декабря 2025, 18:21При честной мобилизации не было бы сотни тысяч СОЧ
22 декабря 2025, 18:17На Полтавщине в огне погиб человек
22 декабря 2025, 18:10ЕС передал Украине теплоэлектростанцию, которая обеспечит светом миллион украинцев
22 декабря 2025, 18:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все блоги »