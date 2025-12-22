17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
15:50  22 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
UA | RU
UA | RU
22 декабря 2025, 15:50

В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"

22 декабря 2025, 15:50
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Появились фото последствий удара российского «шахеда» по локомотиву поезда «Харьков-Ужгород»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.

Возле Коростеня продолжаются восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники и служб. Известно, что в результате поражения локомотива враждебным БПЛА с последующим восхождением пострадали железнодорожники.

Ряд пассажирских поездов продолжает курсировать по объездному маршруту.

Как сообщалось, 22 декабря возле Коростеня в Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов. По данным Укрзализныци, авария, вероятно, произошла в результате атаки вражеского беспилотника.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ Укрзализныця поезд железная дорога фото атака
Атака БпЛА в Житомирской области: пострадали 4 работника Укрзализныци
22 декабря 2025, 11:30
На Житомирщине грузовой поезд сошел с рельсов: есть травмированные, поезда задерживаются
22 декабря 2025, 07:44
Россия запустила по Украине более 90 БПЛА: сколько сбила ПВО
21 декабря 2025, 12:24
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Перечень болезней для непригодности к службе хотят сократить: что изменится
22 декабря 2025, 20:03
На трассе Киев–Одесса автомобиль врезался в отбойник: два человека в больнице
22 декабря 2025, 19:40
В Днепропетровской области трое раненых после обстрелов FPV-дронами и артиллерией
22 декабря 2025, 19:16
Украинцы потеряют доступ к популярному банку: счета закрывают из-за законодательства
22 декабря 2025, 18:48
Сын не слушался: в Черкасской области мать избила малолетнего ребенка
22 декабря 2025, 18:45
Праздничные дни под угрозой: Зеленский предупредил о массированных ударах по Украине
22 декабря 2025, 18:32
Нетрезвый водитель в Ровно сбил женщину и ее 15-летнего сына: подробности трагедии
22 декабря 2025, 18:21
При честной мобилизации не было бы сотни тысяч СОЧ
22 декабря 2025, 18:17
На Полтавщине в огне погиб человек
22 декабря 2025, 18:10
ЕС передал Украине теплоэлектростанцию, которая обеспечит светом миллион украинцев
22 декабря 2025, 18:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Портников
Юрий Касьянов
Все блоги »