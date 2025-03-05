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05 марта 2025, 15:17

У "Дии" появится разрешение на оружие

05 марта 2025, 15:17
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фото: unian.ua
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В сервисе "Дия" в ближайшее время появятся разрешения на оружие. Испытание новой услуги подходит к концу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, которого цитирует Укринформ.

По его словам, разрешения на оружие у "Дии" могут появиться уже в марте текущего года.

"Я хочу анонсировать услугу в "Дии", которая касается не только ветеранов, однако думаю, что среди ветеранов она также будет популярной. Это "Разрешение на оружие". В ближайшее время, я надеюсь, что в этом месяце, мы уже ее запустим. Она сейчас в бета-тест", - сказал Федоров.

Украинцы смогут подать заявку на получение разрешения на хранение, ношение и приобретение оружия. Подходящий документ можно будет предъявлять при необходимости.

Напомним, у "Дии" появились две новые услуги для ветеранов и их семей. Речь идет о получении статуса лица с инвалидностью и статусе члена семьи погибшего защитника.

Дія Федоров Михаил сервис разрешение на оружие
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