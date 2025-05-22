В Украине растет спрос на препараты для лечения психических расстройств

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Украинцы активно получают лекарства для лечения психических расстройств и эпилепсии по программе "Доступные лекарства"

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что за первые четыре месяца 2025 года украинские врачи выписали 147 183 электронных рецептов на лекарственные средства для лечения расстройств психики, поведения и эпилепсии в рамках направления программы реимбурсации "Доступные лекарства". Это почти половина от общего объема за весь 2024 год (219 тысяч рецептов).

Из них 85% – 125 069 рецептов – были погашены, то есть использованы в аптеках.

"Это свидетельствует о значительном реальном спросе и потребности в медикаментозной поддержке для пациентов с психическими расстройствами", — говорят в Минздраве.

На сегодняшний день в пределах этого направления пациентам доступны 132 торговых названия препаратов по 20 международным непатентованным названиям (МНН).

К ним относятся лекарства для лечения шизофрении, эпилепсии, депрессии, ПТСР, фобий, биполярного аффективного расстройства и других нарушений.

В 2024 году перечень препаратов обновился: добавлено 10 новых МПН, среди которых современные антидепрессанты (эсциталопрам, сертралин, пароксетин), новейшие антипсихотики (арипипразол, кветиапин, оланзапин), а также противосудорожные средства (леветирацетам, фенобарбит).

Напомним, по данным НСЗУ, каждый третий украинец страдает депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством или другими проявлениями психических расстройств.