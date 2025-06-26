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Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные клинических испытаний, передает RegioNews.

В области медицины зафиксирован настоящий прорыв: новый экспериментальный препарат Zimisclecel позволил 10 из 12 пациентам с диабетом 1 типа полностью отказаться от инсулина.

Все пациенты имели тяжелую форму болезни, однако после года терапии их организмы восстановили способность самостоятельно вырабатывать инсулин.

Zimisclecel – это клеточная терапия, основанная на пересадке специально обработанных клеток, способных выполнять функцию β-клеток поджелудочной железы. Именно эти клетки разрушаются при диабете 1 типа, заставляя больных пожизненно принимать инсулин. После лечения новым препаратом пациенты больше не нуждаются в ежедневных инъекциях.

Несмотря на обнадеживающие результаты, препарат находится только на стадии испытаний. Медики подчеркивают: необходимые дальнейшие исследования и проверка на больших выборках.

Пока что информация о цене Zimisclecel не обнародована.

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