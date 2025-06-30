В Харькове под обстрелами родилось более 50 детей
За прошедшую неделю в Харькове родилось 56 детей. Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Так, с 19 по 25 июня в областном центре Харьковщины появилось на свет 56 младенцев. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных – 31 мальчик и 25 девочек.
"В целом с начала войны в Харькове появился на свет 8 541 ребенок", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье впервые с 2021 года родилась тройня - три мальчика.
Также сообщалось, что в Николаеве родился первый ребенок, родители которого вылечили бесплодие.
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