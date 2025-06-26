Почему от замены правительства не стоит ожидать ничего хорошего и ничего плохого

Обещал написать о смене правительства. Почему я не ожидаю от этого ничего хорошего и ничего плохого

Обещал написать о смене правительства. Почему я не ожидаю от этого ничего хорошего и ничего плохого

иллюстративное фото: из открытых источников

Проблема нынешнего правительства не в его низкой компетенции: напротив, там много высокопрофессиональных специалистов. Проблема заключается в том, что правительство отстранено от принятия ключевых решений, поэтому подавляющее большинство чиновников либо крутит колесо ежедневных процессов без надежды на системные изменения (а нужны именно системные изменения), либо концентрируется на второстепенных проектах, либо воплощает спущенные сверху вредные идеи типа кэшбека или раздачи.

По сути, подавляющая часть чиновников приняла эти правила игры, чтобы иметь возможность провести хоть какие-то изменения к лучшему в секторе своей ответственности (а этого мало - страна и люди нуждаются в глубоких системных изменениях). Насколько такая философия "лояльность в обмен на шанс что-нибудь сделать" имеет смысл, зависит от многих факторов. Хорошие исключения единичны.

Возможность замены нынешних чиновников более квалифицированными вызывает большие сомнения. Во-первых, нынешние и так преимущественно имеют высокую квалификацию. Во-вторых, вряд ли удастся уговорить других людей такой же квалификации пойти в правительство на низкую зарплату, пожизненные ограничения и, главное, принципиально второстепенную, подчиненную и несамостоятельную позицию. В-третьих, руководство государства не ожидает от правительства идей, потому что идеи у них есть собственные. А ожидает, прежде всего, лояльности.

Итак, скорее всего, придут люди менее компетентные, но точно более лояльные, а может быть, еще и более коррупционные. Но это не страшно, ведь все равно правительство в наших условиях ничего не решает.

Здесь мне могут заметить, что новые люди не придут, а произойдет только перестановка стульев. Тогда такая операция имеет еще меньшее значение, просто выбивая людей из рабочего ритма во время больших вызовов для всей страны.

В условиях фактического разрушения парламентаризма не стоит надеяться, что правительство сможет нормально работать. Пока не будет действенной парламентской коалиции, которая возьмет на себя ответственность за страну (как это бывало во все трудные моменты новейшей украинской политической истории), ничего хорошего не стоит ожидать.

Приход нового правительства означает разрыв продолжительности процессов, провал эффективности текущих дел, в том числе связанных с международным сотрудничеством. Итак, все же негативных последствий будет больше.

Зачем же все это делается? Ибо есть иллюзия, что замена правительства принесет политические дивиденды. Но это бесполезная иллюзия. Все граждане прекрасно знают, кто управляет страной. Переложить на премьера и министров ответственность за какие-либо провалы не удастся.

Замена правительства в нормальных странах является либо следствием смены власти на выборах, либо следствием какого-нибудь ужасного провала. Менять правительство просто так, потому что можем бессмысленно. Тем более, если это будут косметические изменения.

Поскольку у правительства второстепенная и подчиненная позиция, замена не принесет пользы ни реформам, ни политическим рейтингам, ни текущей эффективности, ни международным отношениям. Это принципиально неуместная, бесполезная и неинтересная идея.

Но это сделают, потому что могут. Никакой другой разумной причины не существует.