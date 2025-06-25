На Донетчине пограничники уничтожили российский комплекс РЭБ "Житель"
Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" нанесли оккупантам значительные потери в Донецкой области
Видео поражения враждебных целей обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.
Для уничтожения захватчиков защитники применили дроны-камикадзе.
"Донетчина: уничтожен УАЗ "Буханка", мотоцикл, средство РЭБ Р-330Ж "Житель", ликвидировано с десяток оккупантов. Наши ребята бьют врага не просто эффективно, но еще и красиво", — говорится в сообщении.
Ранее бригада "Месть" сожгла российский "Солнцепек" в Харьковской области.
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