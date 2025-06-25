ГУР и МИД эвакуировали из Ирана 31 украинца: подробности операции

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Во вторник, 24 июня, Главное управление разведки Министерства обороны совместно с Министерством иностранных дел организовали эвакуацию 31 гражданина Украины из Исламской Республики Иран

Об этом сообщила пресс-служба ГУР, передает RegioNews.

Отмечается, что эта операция стала частью масштабной эвакуационной миссии, в рамках которой было возвращено 164 украинца из Ирана и Израиля.

Эвакуация в Иране проходила поэтапно. После ухудшения ситуации безопасности Посольство Украины оперативно уведомило граждан о возможности выезда.

Украинцев собрали на территории дипучреждения, откуда автобусом доставили на иранско-азербайджанскую границу. Пересечение границы происходило пешком через мост над рекой Аракс — естественным пределом между двумя странами.

По словам одной из эвакуированных, Натальи, пересечение было сложным из-за строгих правил Ирана по выезду своих граждан, а также длительное ожидание паспортного контроля. После таможенных процедур украинцев встретила азербайджанская сторона.

Благодаря содействию правительств Азербайджана и Молдовы, эвакуированных доставили воздушным транспортом в Кишинев, а оттуда автобусом в Киев.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам, ликвидировав нескольких военных и ученых. Уже к вечеру этого дня Иран выпустил по Израилю около 300 ракет.

Ранее сообщалось, что певица KOLA попала под обстрел во время поездки в Израиль.

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