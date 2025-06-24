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24 июня 2025, 16:37

Зеленский: о ракетном ударе по Днепру и Самару 24 июня

24 июня 2025, 16:37
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Фото: Телеграмм/Zelenskiy / Official
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последствия ракетного удара, которому 24 июня подверглись Днепр и Самар на Днепропетровщине

Об этом президент пишет в сообщении для Телеграмм, передает RegioNews.

В своей публикации он подтвердил данные о большом количестве пострадавших и погибших и отметил необходимость ужесточения санкций против России.

По словам главы государства, на данный момент известно о более 160 раненых и по меньшей мере 11 погибших. При этом разбор завалов продолжается, так что количество жертв, вероятно, возрастет. Президент выразил соболезнования пострадавшим:

"Мои соболезнования всем родным и близким".

Отдельно Зеленский упомянул о масштабе разрушений гражданской инфраструктуры. В результате атаки были повреждены жилые дома, школы и пассажирский поезд, в котором находились более 500 человек.

"Пять вагонов разбиты. Без жертв. Всем раненым оказана помощь. Очередной российский удар по жизни", - отметил президент.

Глава государства также поднял вопрос военно-технического потенциала РФ, который, по его словам, держится на иностранных компонентах.

"Россия не способна производить баллистические ракеты без компонентов из других стран", - подчеркнул Зеленский и призвал усилить международные санкции, чтобы сделать невозможным доступ РФ к иностранным технологиям.

В завершении обращения президент очертил моральную суть войны, которую ведет Россия, и поблагодарил всех, кто поддерживает Украину:

"Быть с Украиной - это защищать жизнь".

Напомним, в Днепре задержан несовершеннолетний парень, который "сдал" позиции военных РФ.

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