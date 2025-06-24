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СМИ ожидают встречи украинского и американского лидера в Гааге. Предварительно, говорить они будут о санкциях против РФ

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Американские СМИ со ссылкой на источники стали говорить, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся в Гааге. Речь идет о вероятной встрече на саммите НАТО. Однако не уточнялось, когда именно лидеры могут побеседовать – 24 или 25 июня.

По данным СМИ, команды завершают согласование деталей. Разговор лидеров будет сфокусирован на санкциях против РФ и закупке оружия для Киева.

Напомним, что Дональд Трамп в комментарии журналистам не исключал возможности этой встречи. При этом он добавлял, что Владимир Зеленский "оказался в сложной ситуации, ему никогда не следовало туда попадать".

Украинский лидер также подтверждал планы встречи с президентом США. По словам Владимира Зеленского, команды над этим работают, но он еще не знает, как это будет.