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13 июня 2025, 17:10

На Днепропетровщине женщина выдавала себя за юриста и обманула военнослужащих ВСУ почти на 3,5 млн грн

13 июня 2025, 17:10
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фото: Днепропетровская областная прокуратура
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Выдавая себя за юристку, женщина обманула военных и их семьи на миллионы гривен

Об этом сообщает Днепровская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Днепропетровской области предстанет перед судом женщина, обвиняемая в масштабном мошенничестве против военнослужащих. По данным Самаровской окружной прокуратуры, она выдавала себя за юристку и за денежное вознаграждение предлагала помощь по военным вопросам - от перевода в другие части до оформления статуса участника боевых действий.

Следствие выяснило, что обвиняемая разработала схему, направленную на завладение деньгами защитников Украины и их родственников. Она убеждала людей в своей якобы профессионализме, вводила в заблуждение, а взамен получала большие суммы денег. Правоохранители установили восемь пострадавших, общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 3,5 миллиона гривен.

На имущество женщины наложен арест. Она будет отвечать в суде за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 3, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование проводили следователи Самаровского районного отдела полиции по оперативному сопровождению СБУ в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что женщина заказывала товары на сотни тысяч гривен и не платила. Теперь на Волыни ее будут судить за серию афер.

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