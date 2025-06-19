Пограничники показали, как отбивают вражеские штурмы в Харьковской области
Пилоты подразделения Госпогранслужбы «Феникс» обнаруживают и уничтожают враждебные цели
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"Воины пограничной комендатуры РУБпАК работают с самыми современными средствами разведки и поражения, постоянно повышают свой профессиональный уровень", - говорится в сообщении.
Очередной результат — в Харьковской области: уничтожены 4 мотоцикла, 2 БМП, автомобиль, пушка МТ-12, БпЛА Mavic и ликвидировано около десяти оккупантов.
Напомним, пограничники показали, как уничтожают вражескую технику и кафиров в Харьковской области.
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