Арсенал ВСУ усилили боевые работы TERMIT: что они умеют

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ многофункциональный беспилотный наземный комплекс "TERMIT" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что гусеничный роботизированный комплекс "TERMIT" предназначен для выполнения логистических задач и наблюдения за действиями врага. Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы, за которые робот способен преодолеть несколько десятков километров.

"TERMITы также могут быть и носителями боевых модулей. Новая версия имеет улучшенные динамические характеристики, имеет потенциал для дальнейшего усовершенствования", - заявили в Минобороны.

"TERMIT" способен перевозить до 300 кг веса. Благодаря приземистому силуэту, низкому центру тяжести, гусеницам этот наземный робот может двигаться по разным типам грунтов и поверхностей: тяжелым бездорожьем, крутым склонам, преодолевать препятствия, двигаться по траншеям и т.д.

В зависимости от поставленных задач НРК "TERMIT" производится в различных комплектациях. Есть платформы для осуществления медицинской эвакуации, выполнения логистических задач, минирования территории или транспортировки дополнительного снаряжения.

Напомним, в мае ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер".

Ранее парк наземных платформ ВСУ пополнил уникальный робот-амфибия "UNEX UGV".