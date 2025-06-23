Арсенал ВСУ усилили боевые работы TERMIT: что они умеют
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ многофункциональный беспилотный наземный комплекс "TERMIT" украинского производства
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ведомстве отметили, что гусеничный роботизированный комплекс "TERMIT" предназначен для выполнения логистических задач и наблюдения за действиями врага. Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы, за которые робот способен преодолеть несколько десятков километров.
"TERMITы также могут быть и носителями боевых модулей. Новая версия имеет улучшенные динамические характеристики, имеет потенциал для дальнейшего усовершенствования", - заявили в Минобороны.
"TERMIT" способен перевозить до 300 кг веса. Благодаря приземистому силуэту, низкому центру тяжести, гусеницам этот наземный робот может двигаться по разным типам грунтов и поверхностей: тяжелым бездорожьем, крутым склонам, преодолевать препятствия, двигаться по траншеям и т.д.
В зависимости от поставленных задач НРК "TERMIT" производится в различных комплектациях. Есть платформы для осуществления медицинской эвакуации, выполнения логистических задач, минирования территории или транспортировки дополнительного снаряжения.
Напомним, в мае ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер".
Ранее парк наземных платформ ВСУ пополнил уникальный робот-амфибия "UNEX UGV".