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20 июня 2025, 19:40

В Днепре снимают фильм о тех, кто сменил сцену на окопы

20 июня 2025, 19:40
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фото: "Известно"
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В Днепре стартовали съемки документального короткометражного фильма "Воины света: творцы"

Об этом сообщает издание "Известно", передает RegioNews.

Фильм будет рассказывать истории украинских артистов, сменивших сцену на фронт — актеров, художников, музыкантов, которые сейчас защищают страну.

Главный герой первой серии - Олег Шульга, актер днепровского театра "Верим" и военнослужащий бригады "Хартия". С 1993 по 2018 он играл на сцене, а сейчас — на передовой.

"Я родился, вырос и работал в Днепре. Театр "Верим" организовал мою жизнь. Мы себе определили миссию - создать в Днепре классный театр. И это стало моим призванием", - рассказывает Олег.

Хотя путь к сцене был случайным – в детстве он мечтал стать военным или волшебником – театр стал делом жизни. Теперь, как говорит Шульга, он остается актером, но уже с новыми навыками – военными.

"Сегодня я актер больше, чем кто-либо другой. Но теперь я еще и военный. Навыки военного уже конкурируют с актерскими", - говорит он.

Документальный фильм станет частью большого культурно-художественного проекта, фиксирующего истории художников, актеров остающихся верными творчеству даже в самые темные времена.

Премьера фильма запланирована на осень 2025 года.

Напомним, 19 июня в Киеве простились с актером театра и кино, а также военнослужащим Вооруженных Сил Украины Юрием Фелипенко. Он погиб на фронте 15 июня.

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