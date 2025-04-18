Парк наземных платформ ВСУ пополнил уникальный робот-амфибия

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемую самоходную бронированную платформу "UNEX UGV" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что беспилотная платформа-амфибия может работать в сложных погодных условиях при разных температурах.

"UNEX UGV устойчива к системам радиоэлектронной борьбы, обладает надежной системой радиоуправления, программируемым автопилотом, мощными аккумуляторами. Может быть изготовлена в резких модификациях — с боевым модулем, системой РЭБ, для выполнения задач по логистике, эвакуации, разминированию и т.д.", — заявили в Минобороны.

Отмечается, что самоходная платформа построена на специальном шасси, которое обеспечивает исключительную мобильность в самых сложных условиях. "UNEX UGV" легко передвигается по воде, плавням, болоту, трясине, песку, сложной поверхности и даже льду.

Напомним, недавно ВСУ получили на вооружение наземный роботизированный комплекс "D-21-12R" украинского производства.