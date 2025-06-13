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13 июня 2025, 06:15

Силы обороны получили на вооружение гексакоптер-бомбардировщик "Волыняка"

13 июня 2025, 06:15
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ отечественный беспилотный авиационный комплекс "Волыняка"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Бомбардировочные гексакоптеры "Волыняка" предназначены для уничтожения широкого спектра вражеских целей.

"Они способны выполнять боевые задания в любую погоду, в сумерках, при сильном ветре. Последние версии имеют значительно улучшенные характеристики", — заверили в Минобороны.

По данным ведомства, этот беспилотный комплекс состоит из пульта управления, очков пилота, ретранслятора и многократного гексакоптера, оборудованного шестью мощными бесколлекторными двигателями.

Летательный аппарат был создан специально для перевозки грузов в сложных боевых условиях. Он может сбрасывать на вражеские цели боеприпас, поразительной силы которого хватает для уничтожения тяжелобронированной техники.

Напомним, недавно ВСУ получили на вооружение дроны "Chief-1", охотящиеся на вражеские БпЛА.

Ранее Силы обороны получили на вооружение тяжелый бомбер "Белый волк".

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