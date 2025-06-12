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12 июня 2025, 15:10

ВСУ получили на вооружение дроны-охотники, которые уничтожают вражеские БпЛА

12 июня 2025, 15:10
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Chief-1"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным ведомства, этот коптер предназначен для поражения летательных аппаратов или живой силы врага. Отмечается, что отечественный дрон имеет легкую и крепкую раму, мощные двигатели, высокую маневренность и удачную конструкцию для воздушного боя.

"Chief-1 уничтожают вражеские FPV, бомберы, отдельные образцы корректировщиков, разведчиков", - говорится в сообщении Минобороны.

Эти беспилотники оборудованы системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели. Коптеры могут производить выстрелы в ручном или автоматическом режиме.

Напомним, недавно арсенал ВСУ пополнили ударные дроны "батоны".

Ранее Силы обороны получили на вооружение тяжелый бомбер "Белый волк".

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дрон БПЛА беспилотный авиакомплекс война ВСУ Минобороны
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