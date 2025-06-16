На Севере пограничники сожгли российские автомобили с боеприпасами
На северном направлении пограничники ликвидировали вражескую технику, нанеся существенный вред логистике оккупантов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Так, защитники уничтожили несколько российских автомобилей, нагруженных боеприпасами, которые враг подгонял поближе к своим позициям.
"Метко. Мощно. По делу. Оружие — это не только то, что в руках. Это еще и своевременная разведка, точный расчет и холодная уверенность в делаем", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее ВСУ уничтожили колонну российской техники в Донецкой области.
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