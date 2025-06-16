На Севере пограничники сожгли российские автомобили с боеприпасами

фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Так, защитники уничтожили несколько российских автомобилей, нагруженных боеприпасами, которые враг подгонял поближе к своим позициям.

"Метко. Мощно. По делу. Оружие — это не только то, что в руках. Это еще и своевременная разведка, точный расчет и холодная уверенность в делаем", — говорится в сообщении.