фото: Днепропетровская ОВА

В результате утренней атаки российских войск на Никопольщину пострадали пять человек, среди них 11-летний ребенок. Мальчик госпитализирован, как и еще трое взрослых.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, 59-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Еще трое раненых — в состоянии средней тяжести, один из пострадавших будет лечиться амбулаторно.

Кроме уничтоженного автомобиля и поврежденного частного дома, пострадало также здание, которое не эксплуатировалось.

Напомним, за прошедшие сутки войска РФ интенсивно обстреливали населенные пункты Херсонской области. В результате атак ранения получили 9 мирных жителей.